Arriva il medico. Ma sarà a tempo

Un nuovo medico a Villafranca. Ma solo in via provvisoria. Da oggi nell’ambito territoriale dell’alta Lunigiana, inizierà il suo incarico provvisorio di medico di medicina di generale il dottor Michele Giannarelli, che aprirà il proprio ambulatorio a palazzo Baracchini, in via Nazionale a Villafranca. L’Azienda Usl Toscana nord ovest ricorda che tale incarico provvisorio è stato conferito in attesa della definizione delle procedure per l’arrivo di nuovi medici di famiglia a tempo indeterminato e ricorda anche quali sono le modalità con cui è possibile cambiare il proprio medico di famiglia online, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario. Si potranno utilizzare il portale Open Toscana, la App Toscana Salute, i Totem PuntoSi, per mail, utilizzare il modulo on-line o agli sportelli.