Altri 2 ’Dae’ a Mulazzo nel ricordo di Roberto

Roberto non sarà mai dimenticato. E ricordarlo aiuterà a proteggere tutti i cittadini. L’associazione spontanea ‘Gli amici di Roberto’, nata dopo la scomparsa dello storico barista arpiolese Roberto Fogola, negli anni si è impegnata in molte attività solidali e sociali in memoria dell’amico. Ultimo progetto l’acquisto e la consegna di altri due defibrillatori automatici alla comunità mulazzese, che si vanno ad aggiungere agli altri già installati in varie frazioni, consentendo la cardio protezione di quasi la totalità del comune di Mulazzo. Gli ultimi Dae sono stati installati a Pontemagra e a Parana. Per quest’ultimo, nella Chiesa parrocchiale di Sant’Agata è stata celebrata una Santa Messa in ricordo dell’amico Roberto, seguita poi dalla benedizione del Dae posto nella piazza centrale del paese. Al termine un piccolo aperitivo, a cui tutti sono stati invitati.

"E’ un piccolo primato del quale siamo orgogliosi e che speriamo altri comuni possano raggiungere e superare – commenta il sindaco Claudio Novoa –. Questo dispositivo salvavita si aggiunge ai 12 già presenti sul territorio, frutto di un lavoro costante nel corso degli anni, a cui vanno sommati quelli presenti in scuole, strutture e impianti pubblici. Un risultato che testimonia la forza della collaborazione tra pubblico e privato, esaltando il senso di comunità che caratterizza Mulazzo. Le conviviali e le iniziative organizzate nei mesi estivi non solo regalano momenti di aggregazione e gioia, ma permettono di raccogliere risorse fondamentali per progetti di grande valore. Grazie di cuore a tutti coloro che si impegnano per rendere Mulazzo un luogo sempre più sicuro e accogliente".

M. L.