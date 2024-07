Alla scoperta del mare . La Guardia costiera apre le porte ai bambini. A lezione con i militari

La Capitaneria di porto ha aperto le porte ai bambini tra i 3 e i 6 anni per una visita guidata. A rendere possibile questo viaggio è stata la collaborazione fra la Guardia costiera e la multiservizi del Comune di Carrara Nausicaa. Un momento didattico che rientra fra le diverse attività in programma per i ragazzi dei plessi scolastici comunali coinvolti nel progetto dei centri estivi gestiti dai servizi sociali e scolastici e da Nausicaa. L’iniziativa si ricollega all’impegno della Guardia costiera a fare conoscere i suoi compiti, che la vedono quotidianamente in prima linea nella ricerca e soccorso in mare, nella tutela della sicurezza della navigazione, nella difesa dell’ambiente, nella tutela del patrimonio ittico e dell’habitat marino e costiero, nonché in tutto ciò che riguarda gli usi civili e produttivi del mare.

Hanno varcato la soglia della Capitaneria i primi due gruppi di bambini, ma entro la fine del mese di luglio saranno circa 450 i giovani che avranno questa opportunità. Ad accogliere i piccoli è stata il comandante del porto e del compartimento marittimo, il capitano di fregata Monica Selene Mazzarese, che ha salutato i piccoli ospiti offrendo loro un momento di incontro focalizzato sulla tutela dell’ambiente marino e sulla sicurezza della balneazione, vista la stagione estiva in corso, sottolineando il ruolo che ogni cittadino, a partire proprio dai più piccoli, ha e deve realizzare nella società. Nel corso della mattinata i bambini hanno potuto visitare anche la sala operativa, dove avviene il monitoraggio delle attività portuali e la gestione dei soccorsi in mare. Da lì hanno potuto osservare, attraverso un sistema di telecamere, la motovedetta della Guardia costiera di Marina di Carrara, con l’illustrazione dei principali compiti cui è asservita e delle sue capacità operative.

"Ho aderito con entusiasmo alla richiesta di cooperazione del Comune e di Nusicaa così da realizzare una più ampia diffusione dei messaggi di educazione ambientale che ci appartengono come Guardia costiera – ha detto il comandante Mazzarese –. Un’occasione quella di ieri, prima di una serie di incontri che vedranno coinvolti centinaia di giovani, per affrontare il tema del mare come risorsa comune da preservare e proteggere".