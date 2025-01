Alla scoperta dei prodotti naturali. Le scuole a lezione da Coldiretti

Conoscere i prodotti della natura porta a mangiare meglio. Grazie a sinergie e collaborazioni nel segno della sana alimentazione. All’interno del progetto scuole ‘Curiosi per natura’ promosso da Coldiretti Donne Impresa, molti bimbi sono stati in visita al frantoio oleario gestito da Pietro e Antonio Ferrari Vivaldi, che si trova a Groppoli di Mulazzo. I due fratelli hanno messo a disposizione la propria azienda per ospitare le lezioni dedicate alla conoscenza della produzione dell’Olio Extravergine di Oliva.

"Pietro e Antonio - si legge in una nota di Coldiretti - hanno aperto le loro porte per accogliere le classi della scuola primaria Tifoni di Pontremoli e lo hanno fatto in modo egregio, coinvolgendo attivamente i bambini e mostrando passione e dedizione".

"In compagnia della nostra presidente provinciale Francesca Ferrari – raccontano i protagonisti dell’iniziativa – hanno potuto conoscere in prima linea i vari passaggi che consentono di produrre il nostro prezioso oro verde, stimolando tutti i cinque sensi. Mangiare sano, locale e stagionale, seguendo le linee della dieta mediterranea, è la vera rivoluzione nell’epoca dei cibi ultraprocessati e delle farine di insetti".