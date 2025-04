Alex Bordigoni La musica “balla” nel marmo

Il ballerino del marmo Alex Bordigoni porterà in scena in prima nazionale a giugno al Teatro della Rosa di Pontremoli “Il pianoforte (s)colpisce l’anima” con le musiche inedite di Pape Gurioli. La danza contemporanea del coreografo e ballerino di Carrara incontra e dialoga con i suoni del marmo catturati dal music maker Nicola Marchini e il pianoforte inedito del compianto Pape Gurioli, storico tastierista di Jovanotti. Il risultato? Uno spettacolo che non ha paura di sperimentare ed esplorare, ne tanto meno disattendere le aspettative dello spettatore scosso dalla contaminazione imprevedibile tra danza e musica elettronica, musica classica ed i rumori delle cave.

Il debutto in prima nazionale dello spettacolo è già fissato per il 14 giugno al Teatro La Rosa di Pontremoli. La notizia è arrivata durante un evento-anteprima alla “Des’Art” di Avenza. E’ la prima tappa di un lungo viaggio iniziato nel 2016 dalle cave di Fantiscritti che porterà nei teatri e non solo il progetto del ‘Ballerino del Marmo’, la cui direzione artistica è stata affidata ad Emma Castè, Le luci illuminano lo sgabello del pianoforte dove avrebbe dovuto sedersi Pape mentre la curiosità cresce in sala.

"Ho iniziato questa avventura con Pape Gurioli. Lui oggi avrebbe dovuto essere con noi qui. E ci sarà. Ci ha lasciato una grande eredità: un brano inedito, Michelangelo, che porteremo in scena. Questo spettacolo è per lui": racconta il ballerino e coreografo Alex Bordigoni. "Il marmo rappresenta la natura. La sua dicotomia: è sublime e distruttiva. – spiega ancora – La danza viene contaminata, e contamina a sua volta, la musica così come fa l’uomo con la natura e viceversa. Ogni movimento che porto in scena rappresenta un processo della vita di una cava: l’estrazione, la lavorazione, la sofferenza e la fatica che accompagnano la creazione artistica".

Le note del Pape si alternano, si scontrano e si mescolano ai suoni rielaborati e portati sul palco da Nicola Marchini, presente in scena con consolle e mixer stile dj. "I suoni del marmo che mi hanno ispirato provengono dalle cave, un ambiente che conosco bene – racconta il music maker –. I suoni ci permettono di toccare il lato tenero, poetico, artistico ma anche violento della natura facendo da sfondo ad uno spettacolo che lascia libera suggestione allo spettatore".

Per dare sostanza e gambe al progetto Alex Bordigoni ha voluto al suo fianco Emma Castè, direttrice artistica di tanti fortunati contenitori culturali, Torano Notte e Giorno e il Premio Anita Fiaschi. "Il Ballerino del Marmo è un progetto a cui mi sono subito appassionata perché racchiude tutte quelle che sono le competenze e le esperienze che ho accumulato in questi anni di attività e direzioni artistiche: logistica, organizzazione, comunicazione, rapporti con le istituzioni – dice Castè –. Il mio ruolo è, quello di creare tutte le condizioni per farlo conoscere ad un pubblico sempre più ampio. E’ uno spettacolo innovativo, d’avanguardia, coraggioso che porta in scena la versatilità dei generi musicali e la teatralità della danza contemporanea: è qualcosa di mai visto su un palco. Siamo carichi ed entusiasti per il debutto".

