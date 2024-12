Al Ridotto degli Animosi il Quartetto d’archi Olb

Stasera, alle 21, al Ridotto del Teatro degli Animosi, è in programma il concerto del Quartetto d’archi Olb dal titolo ‘L’altro Puccini e l’altro Verdi: due operisti ’da camera’ per il centenario delle celebrazioni pucciniane’. L’appuntamento rientra nella rassegna dedicata alla musica classica ‘I Concerti del Ridotto’, organizzata dal Comune, con la direzione artistica del maestro Bruno Nicoli e la collaborazione del Circolo Musicale La Lugnola. Il Quartetto Olb è una formazione composta da affermati musicisti in campo nazionale e internazionale: Luca Celoni e Enrico Bernini violini; Angela Paola Landi viola; Paolo Ognissanti violoncello. Tutti si sono formati alla Scuola di Musica di Fiesole e all’Accademia Chigiana di Siena con i maestri Franco Rossi, Piero Farulli, Andrea Nannoni e Milos Skampa e affiancano la passione e l’interesse per il Quartetto d’archi alla loro attività concertistica e orchestrale in importanti enti lirici e sinfonici italiani e di docenza nelle università di musica. Il Quartetto, nato nel 1995 dalle prime parti dell’Orchestra da Camera Luigi Boccherini di Lucca, ha al suo attivo molteplici concerti per importanti società di concerti italiane ed estere. Il forte interesse per la musica da camera porta il Quartetto Olb a volgere lo sguardo anche a formazioni meno usuali, ma sempre con programmi di grande interesse nel panorama cameristico.