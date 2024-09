Al lavoro per la Carrozzabile. Una kermesse di studenti

Riparte il nuovo concorso scolastico della ‘Carrozzabile’ ideata da Nicola Codega. Abbinato alla manifestazione, il concorso inviterà gli studenti a riflettere quest’anno sul tema della resilienza. Dopo la ripresa della passeggiata dimostrativa nelle vie di Marina, la Carrozzabile riparte di slancio e gli organizzatori dell’evento no profit, nato per sensibilizzare ai problemi connessi all’accessibilità e alla necessità di abbattere le barriere architettoniche, sono già al lavoro per l’edizione 2025. Tema della nuova edizione sarà dunque la ‘resilienza’, concetto sul quale si misureranno gli studenti che parteciperanno al concorso scolastico abbinato alla manifestazione. La novità più importante è che, dalla prossima edizione, l’evento sarà legato alla scuola, come testimoniato dalla decisione di effettuare la passeggiata dimostrativa mercoledì 14 maggio, in un giorno infrasettimanale, in modo da poter coinvolgere un numero ancora maggiore di studenti.

"La scuola svolge un ruolo fondamentale nell’educazione dei ragazzi – spiega l’ideatore Nicola Codega, atleta paralimpico - e con l’aiuto degli insegnanti, che ringrazio, e un coinvolgimento sempre maggiore degli studenti, la Carrozzabile potrà dare una grossa mano per l’abbattimento delle barriere sia architettoniche che culturali che rendono difficile la vita ai disabili e ai più fragili. Se vogliamo una società inclusiva che tenga conto dei bisogni di tutti, dobbiamo sensibilizzare i giovani. Gli insegnanti sono in prima linea e i ragazzi hanno mostrato con le opere realizzate di essere ricettivi e capaci di solidarietà. Sarà interessante vedere gli scritti e i disegni. Ringrazio i nostri sponsor storici: Ortopedia Michelotti, Associazione Balneari e Centro Commerciale Mare Monti, ai quali si sono aggiunti Stone source, Allianz di Loris Simoncini e SM Comunicazione Digitale." L’evento è patrocinato da Regione, Commissione regionale pari opportunità, Osservatorio disabilità Massa-Carrara, Ufficio scolastico territoriale e Comune di Carrara. Il concorso si terrà dal primo febbraio al 31 marzo. A maggio premiazione miglior disegno, miglior elaborato scritto e migliore poesia o filastrocca delle scuole partecipanti, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Le scuole interessate possono scrivere alla mail [email protected]