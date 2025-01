Aiuti da Lndc per chi adotta animali anziani

Per sostenere chi sceglie di adottare un animale anziano, Lndc Animal Protection, che ha sede in via Fiume 2 a Massa, rilancia la campagna natalizia #adottaunnonno, un’iniziativa per incoraggiare gli adottanti e semplificare l’accoglienza in famiglia. Al fianco di LNDC Animal Protection c’è Nutrix più, storica azienda italiana specializzata dal 1954 in alimentazione naturale per gli amici a quattro zampe. Fino al 31 gennaio chi adotterà un cane di almeno 8 anni o un gatto di almeno 10 anni in una sede di Lndc Animal Protection riceverà una fornitura gratuita di cibo specifico per le esigenze dei nonnini per un anno intero. Il cibo sarà consegnato in 2-3 tranche, garantendo freschezza e facilitando la conservazione per le famiglie adottive.