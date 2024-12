‘Aero Alliance’ apre le porte ai giovani

"Avere la possibilità di aprire le porte della nostra realtà lavorativa, ci auguriamo possa stimolare la scelta verso un mondo del lavoro pieno di sicurezza, tecnologia, innovazione e progresso che si trova a pochi passi dalle loro case" ha sottolineato il direttore dello stabilimento ‘Asti’ di Avenza, l’ingegnere Libero Nicodemi, dopo la “lezione pratica” a 33 studenti, accompagnati da 4 insegnanti, di due classi quinte dell’Istituto Barsanti di Massa degli indirizzi di manutenzione e assistenza tecnica. Ringraziando Provincia e Consorzio Zia, il manager ha sottolineato l’importanza di "dare visibilità a quanto il nostro territorio abbia da offrire ai nostri giovani per il loro futuro lavorativo", soprattutto nell’ultimo anno di superiori.

Così gli studenti del “Barsanti” hanno potuto capire come funziona la manutenzione completa di una turbina aeroderivata operante nei settori industriali dell’Oil&Gas e della generazione di energia elettrica, le metodiche per eseguire una perfetta revisione e manutenzione, i livelli di qualità da rispettare, le operazioni di smontaggio, pulizia, sostituzione di eventuali pezzi danneggiati e il rimontaggio della turbina, il tutto assicurando i più alti standard di salute, sicurezza, ambiente e sostenibilità. Una “lezione” negli spazi produttivi di Avenza dello stabilimento Asti. (Aero Service Technologies Italy srl), rappresentanza italiana della joint venture “Aero Alliance”, società costruita fra due colossi del settore delle turbo-macchine, ossia Baker Hughes e GE (General Eletric) Vernova. Ad accogliere gli ospiti per “Aero Alliance”, tutto lo staff della società ad Avenza, il direttore dello stabilimento Nicodemi, con all’EHS Manager e RSPP, Sandro Cortesi, la responsabile della funzione pianificazione Rachel Laryea e il responsabile di produzione Andrea Borzoni, insieme a Norberto Petriccioli, amministratore unico del Consorzio Zia, partner del progetto “Entriamo in azienda 2024”, sviluppato con la Provincia.

Una visita iniziata negli uffici dove è stata illustrata la “mission” di Aero Alliance in Italia e nel mondo, tra cui la forte attenzione alla crescita professionale delle giovani generazioni. Il sito produttivo di Avenza conta oggi circa 200 dipendenti, quasi tutti assunti dal 2022 e provenienti dal bacino occupazionale della provincia, con un età media di soli 35 anni. E’ stato spiegato come, oltre alla necessaria conoscenza delle competenze scolastiche, ogni neo-assunto venga sempre affiancato per almeno 6 mesi da un tutor interno.