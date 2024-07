Virtuoso & Belcanto rilancia. E “sposa“ il Santa Zita

Promossa la collaborazione tra Virtuoso & Belcanto Festival e il Caffè Santa Zita, in piazza San Frediano, teatro di numerosi concerti dei giovani talenti del festival che si sta avviando verso la conclusione.

“Quest’anno - afferma il Maestro Riccardo Cecchetti, direttore artistico del Festival - si è avviata con entusiasmo reciproco la sinergia con il Caffè Santa Zita e con il suo titolare Michele Tambellini: un matrimonio di intenti che unisce tradizione e innovazione“. Ecco gli appuntamenti di oggi: si comincia alle 12, al Real Collegio (Chiostro di Santa Caterina), con il concerto del Doré Quartet, vincitore del Premio Betti 2024, offerto dal centro di promozione musicale lucchese Animando. I giovani componenti del gruppo, Samuele Di Gioia e Ilaria Taioli al violino, José Manuel Muriel López alla viola e Caterina Vannoni al violoncello, eseguiranno musiche di Joseph Haydn e Felix Mendelssohn-Bartholdy. Il Doré Quartet replicherà il concerto alle 21.15, nel giardino del municipio di Bagni di Lucca, arricchendo la performance con l’esecuzione di brani di Mauro Bedendi. Sempre oggi, alle 15.30, a Palazzo Pfanner, si terrà la lectio magistralis con Alfred Brendel.

Alle 17, al Caffè Santa Zita in piazza San Frediano, proseguono i concerti a ingresso libero degli Young Talents. A seguire, alle 19 a Palazzo Pfanner, si svolgerà “Kurtág & Brahms”, alle 22.30 nel giardino del Convictus, in via della Zecca 41, “Musiche nel giardino nascosto”, un concerto in notturna con Adrian Brendel al violoncello, Carter Muller, Yejin Gil e Riccardo Cecchetti al pianoforte, e gli studenti di V&B Contemporaneo.