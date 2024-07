viabilita’

Buone notizie in arrivo per tutti coloro che ogni giorno chiedono se sono ancora presenti i disagi di circolazione sul Ponte di Campia, viabilità provinciale tra comune di Gallicano e quello di Barga, dove sono in corso opere di manutenzione straordinaria con la restrizione della carreggiata di transito e la circolazione attiva a senso unico alternato. Da oggi e fino a lunedì 26 agosto, infatti, l’Ente provinciale, in accordo con la ditta Guidi Gino Spa che sta eseguendo i lavori, dopo avere valutato l’impatto delle lavorazioni in corso che non influiscono sulla circolazione, ha deciso di sospendere temporaneamente l’ordinanza emessa lo scorso mese di maggio per l’intervento di messa in sicurezza del Ponte di Campia. Con questa decisione, per il periodo in questione, il ponte sarà percorribile senza alcuna restrizione, dando così modo a turisti e residenti di non dover subire i disagi connessi ai divieti necessari per effettuare i lavori previsti. A partire da lunedì 26 agosto, poi, il provvedimento tornerà in vigore, al fine di garantire una corretta esecuzione delle operazioni e, al tempo stesso, la sicurezza dei veicoli in transito e quella degli addetti ai lavori. A causa della ristrettezza della carreggiata, infatti, si renderà nuovamente necessaria la chiusura di una corsia del ponte. L’intervento previsto dall’amministrazione provinciale prevede l’investimento di 1 milione 770mila euro messi a disposizione dalla Regione Toscana, con l’obiettivo di mantenere l’opera in buono stato di conservazione e funzionale.