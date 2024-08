Velodromo a Segromigno: "Una proposta molto interessante"

La proposta di Ivano Fanini sulla realizzazione di un velodromo su suoi terreni a Segromigno, sta facendo discutere. Tra l’altro i genitori non si fidano più a far allenare i propri ragazzi sulle strade, così irte di pericoli, preferendo il ciclismo sì, ma su pista. Poi ci sono altri aspetti, come evidenzia il capogruppo Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi: "’L’idea lanciata da Ivano Fanini, uno dei migliori dirigenti sportivi lucchesi, da decenni nel ciclismo di alto livello, di realizzare un velodromo a Lucca, sulla scia delle affermazioni olimpiche, è molto suggestiva e merita una profonda riflessione. Si tratta di una opera piuttosto costosa ma potremmo partire già con il piede giusto, visto che lui stesso si è offerto di mettere a disposizione 20mila metri quadri di terreno nella zona di Segromigno in Piano".

"Trovare i fondi per un investimento che potrebbe portare grandi vantaggi grazie al turismo sportivo e alla ulteriore notorietà che questa struttura veicolerebbe, se sfruttata a dovere, è certamente una impresa complicata, ma invito tutti a ragionare sugli aspetti positivi che un velodromo potrebbe comportare per Lucca e il suo territorio. Una realtà quella lucchese, dove il ciclismo annovera molti praticanti, tanti appassionati e un numero importante di big del passato recente come Mario Cipollini, Michele Bartoli, Walter Riccomi, Marco Giovannetti, Alessandro Petacchi e sicuramente me ne dimentico qualcuno. Mi impegnerò a fare qualche sondaggio, a parlarne in giro per capire se possiamo mettere in moto questa macchina. Il tema dello sviluppo e recupero dell’impiantistica sportiva è un argomento sul quale abbiamo lavorato e ci siamo impegnati molto, anche per la creazione di un calendario degli eventi sportivi almeno provinciale che valorizzi il lavoro di tutti ed eviti sovrapposizioni".

Il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, aggiunge: "La proposta è molto interessante e l'idea è senza dubbio condivisibile. Avrebbe un senso realizzare una simile struttura in Lucchesia vista la storica tradizione che lo sport delle due ruote a pedali ha da noi. Per passare ad uno sviluppo concreto ed operativo è necessario però – conclude il primo cittadino appena eletto – trovare partnership private, non solo per un discorso economico ma anche per futura gestione, che il Comune non potrà fare".