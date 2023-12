Una targa in memoria della dottoressa Poli

Con una significativa e commovente cerimonia, ieri mattina, a Sillano, davanti all’ingresso della farmacia comunale, è stata inaugurata una lapide in ricordo della dottoressa Maria Gabriella Poli, "per la dedizione e l’impegno profuso verso gli abitanti di Sillano-Giuncugnano", come si legge nella targa. La cerimonia si è svolta nell’ambito dell’inaugurazione della nuova farmacia comunale, ristrutturata e ampliata, con numerose novità che renderanno ancora migliore il servizio per la gente, oggi diretta dalla dottoressa Martina Giannasi. Il taglio del nastro è stato effettuato dai figli della dottoressa Poli, Elisabetta e Matteo, insieme alla nuova responsabile Martina Giannasi e al sindaco Marco Reali. Erano presenti i sindaci dell’alta Garfagnana, a cominciare da quello di Piazza al Serchio Andrea Carrari, di San Romano Raffaella Mariani, di Camporgiano Francesco Pifferi e di Minucciano Nicola Poli, che è anche nipote della dottoressa Poli.

Dino Magistrelli