Una Provincia che cambia volto. Così il Pnrr fa della Lucchesia un territorio più moderno

Un fiume di soldi per quanto riguarda i lavori pubblici derivanti dal Pnrr che sono arrivati alla Provincia di Lucca. Si parla, in tutto, di 52 milioni di euro, di cui 40 milioni provenienti appunto dal Pnrr e non da stazione appaltante. Partiamo ad elencare i lavori terminati. Rifacimento copertura laboratori all’Iti Galileo Galilei di Viareggio, rifacimento servizi igienici all’Ite Campedelli di Castelnuovo Garfagnana e rifacimento delle facciate del liceo classico Carducci di Viareggio. Passiamo ad elencare i lavori da Pnrr in corso: realizzazione delle cucine dell’alberghiero Collegio Colombo di Viareggio, riqualificazione dell’immobile ex collegio Colombo di Viareggio, realizzazione della sala mensa e dei laboratori dell’alberghiero di Seravezza. Fra i lavori di maggiore impegno, troviamo la realizzazione del nuovo istituto Stagi di Pietrasanta, a seguire la ristrutturazione della palestra Ite Carrara di Lucca e la palestra all’Istituto tecnico agrario di Mutigliano, congiuntamente ai suoi laboratori. Infine, le cucine dell’istituto alberghiero di Barga. Passiamo adesso a verificare i fondi Pnrr stanziati per lavori pubblici del Comune di Capannori che ammontano a 12.500.000 milioni di euro. Di questi, 11.500.000 milioni di euro derivano da fondi del Pnrr.

I lavori Pnrr terminati hanno riguardato l’efficientamento energetico (pubblica illuminazione) per l’anno 2023 e la piantumazione alberi. Per quanto riguarda i lavori Pnrr in corso questi si riferiscono alla riqualificazione dello spazio sagra di Paganico, la riqualificazione della scuola civica di musica di Zone e la realizzazione del nuovo parco di Marlia; inoltre, l’asilo nido di Tassignano, l’asilo nido di Lammari e l’efficientamento energetico (pubblica illuminazione) per l’anno 2024. Sono invece in corso di affidamento la riqualificazione del borgo di San Gennaro e l’ampliamento della scuola dell’infanzia di Colognora di Compito. Infine passiamo alavori Pnrr in gara. Si tratta della riqualificazione di Verciano, quella del campo sportivo di Pieve San Paolo e inoltre la ristrutturazione delle primarie di Segromigno in Monte e di Massa Macinaia oltre alla riqualificazione della palestra di Capannori.

Soddisfazione del presidente della Provincia e sindaco di Capannori Luca Menesini: “Sia come Provincia che come Comune di Capannori abbiamo tanti cantieri Pnrr aperti e tanti altri in partenza; i fondi messi a disposizione dall’Europa, rappresentano un’opportunità fondamentale per realizzare opere attese dai cittadini e noi questa grande opportunità abbiamo voluta coglierla”.

Maurizio Guccione