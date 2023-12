Un piccolo dono anche per chi non ce l’ha

Cristiano

Consorti

Alla ormai tradizionale iniziativa pregevolissima del regalo sospeso, potremmo aggiungere un ulteriore pensiero proprio in queste ultime ore che ci separano dal 25 dicembre: quando ce ne andiamo per negozi per cercare gli ultimi doni – perché alla fin fine molti di noi sono ritardatari – , perché non rinunciamo a qualcosa per noi ed acquistiamo anche un solo piccolo regalo per un bambino o per una famiglia che non ne avrà a disposizione? Basta rinunciare a qualcosa. Per un Natale solidale che fa bene ai nostri cuori e farà comparire un sorriso sui volti di molte persone che riceveranno il vostro regalo. Perché nessuno sia escluso. D’altronde lo ricorda anche il nostro Arcivescovo Giulietti (a pagina 5) che sottolinea "Auguriamoci che attorno ad ogni presepe grandi e piccini si sentano parte di “una nuova Betlemme”, la borgata della pace dove proprio nessuno è escluso", e grande esempio di solidarietà la fornisce come ogni anno la Comunità di Sant’Egidio.