Ufficiali i gironi per la Serie D. Grande sorpresa per il Tau

Stavolta la Lega Nazionale Dilettanti ha spiazzato tutti. Diramati ufficialmente i gironi della serie D. Il Tau Altopascio sarà nel girone D, con le emiliane e sole altre 4 toscane, Pistoiese, Prato, due big, il Tuttocuoio e l’altra formazione della città laniera il ripescato Zenith. Divise Tau e Ghiviborgo, con la compagine della Media Valle del Serchio che sarà di nuovo nel raggruppamento E. Le avversarie del Tau saranno: Pistoiese (con cui negli amaranto debutteranno oggi alle 17,30 a Altopascio in amichevole), Prato, Tuttocuoio, Zenith, Cittadella Vis Modena, Corticella (Bologna), Fiorenzuola, Forlì, Imolese, Lentigione (Parma), Progresso (Castelmaggiore, Bologna), Piacenza, Ravenna, Sammaurese (San Mauro di Romagna), San Marino, Sasso Marconi e Riccione. Piacenza (anche in serie A a fine anni Novanta) su tutte, la super favorita, ma subito a ridosso Ravenna, Forlì, le retrocesse Imolese e Fiorenzuola, San Marino, Riccione.

"Sono sorpreso, mi attendevo il girone A, con le liguri o le piemontesi oppure il solito girone E – dichiara il mister Simone Venturi – sarà un campionato tosto, squadre molto tecniche, ci sono almeno una dozzina di società che hanno investito molto. Conosco il girone perché l’ho affrontato con il Real Forte Querceta, ma lì c’era stata una richiesta specifica di essere inseriti in quel torneo. Diciamo che nel raggruppamento tosco emiliano anche le squadre di bassa classifica tendono a giocare, mentre in quello umbro laziale e toscano, c’è maggiore agonismo. Sarà molto difficile. Ora pensiamo a completare la rosa". Il Ghiviborgo invece avrà come avversarie corazzate come Livorno, Grosseto, Siena, Follonica Gavorrano, Montevarchi, Figline, Poggibonsi, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza, Terranova Traiana, Foligno, Orvietana e Trestina per le umbre e le laziali Ostia Mare e Flaminia. La novità è la ligure Fezzanese.

Massimo Stefanini