Tornano le tradizioni. Ecco la Padulata

Edizione numero 33 della Padulata, la passeggiata ecologica in bicicletta che coinvolge in pratica, quasi tutto il paese. La manifestazione è organizzata dall’associazione Torretta Bike del presidente Giorgio Tomei. Il Primo Maggio dalle 9, ci si potrà iscrivere in piazza degli Alpini, partenza alle 10,30. Nella zona della partenza verrà allestita anche una gimcana per i bambini più piccoli. Il percorso prevede una partenza tutti insieme da via Catalani, via Marraccini, Casoni, Fossanuova fino alla Baracca di Nanni su asfalto e tutti in gruppo. La novità? Due percorsi: "Anello giallo" 13 chilometri, con deviazione sulla sinistra in via di confine prima di arrivare alla Baracca e il ritorno a Porcari da via Leccio.

Questo percorso, che prevede circa un chilometro di sterrato è consigliato per i più piccoli, Poi il "Classico", 15 chilometri, attraversando per la prima volta l’area della ex ferrovia Lucca - Pontedera, costeggiando il lago della Gherardesca, in prossimità del quale verrà organizzato un ristoro. Per i più audaci "l’anello verde", con percorso totale di 20 chilometri. Il ritorno a piazza degli Alpini dove verrà organizzato un pasta party . Iscrizioni anche on line, info www.torrettabike.it

Ma.Ste.