Torna il Meraki Market trionfo del fatto a mano. Da domani a lunedì

Dopo la pausa invernale torna Meraki Market, mostra mercato di creatività handmade. Artisti e creativi dell’Associazione Meraki Lucca realizzano tutte le loro opere a mano creando pezzi unici e originali: lavori di cucito, di tessitura, di nunofeltro, tricot, borse, sculture con oggetti di riciclo, gioielli, ceramiche, dipinti, lampade. La sede sarà la Loggia di palazzo Sani in via Fillungo 121. Il primo evento della stagione si svolgerà domani, poi domenica e lunedì con orario 10-20. Domani alle 12 si terrà l’inaugurazione per l’anno in corso, con la Direttrice di Confcommercio Lums, Sara Giovannini e l’assessore Paola Granucci.