Tony Cercola presenta il suo nuovo disco “Almas“

Un concerto a Lucca per presentare il disco “Almas” di Tony Cercola. L’appuntamento è per sabato prossimo 2 marzo, alle ore 17 all’auditorium della Scuola Sinfonia, in via Nazario Sauro a Lucca, con ingresso libero fino ad esaurimeto posti. Con il musicista napoletano suoneranno Lucio Iannaccone, Gianluca Romani e il “nostro“ Giulio D’Agnello, con il quale ha più volte collaborato. Cercola, che nella sua lunga carriera ha collaborato con grandi artisti quali Edoardo Bennato, Eugenio Bennato e Musicanova, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Pino Daniele, Don Cherry, Brian Ferry, Enzo Gragnaniello, Roberto Murolo, Mia Martini, torna con un disco elegante e ricco di sensazioni sonore.

“Almas“ sono le anime che incontriamo quotidianamente per le strade del mondo. Un percussionista ma anche autore che matura una nuova forma di comunicazione musicale attraverso la melodia. Con “Almas“ Tony ha dato vita a una forma cantautorale etnica che accomuna due lingue principali: il napoletano e il siciliano. Due voci contrastanti, quella di Tony e quella del collega siciliano Ugo Mazzei, ma che fondamentalmente si incontrano perfettamente all’unisono in una nuova realtà artistica raramente sentita nel panorama musicale italiano.