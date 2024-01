Targa dedicata alla memoria di Gian Paolo Bertoni: "Grande animatore dello sport lucchese"

"In ricordo di Gian Paolo Bertoni, Presidente Nazionale U.N.V.S. e grande animatore dello sport lucchese. Con stima e affetto. Gli amici dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport Sez. G. Dovichi". È questa la frase riportata su una targa aggiunta sulla tomba di Bertoni, nel cimitero monumentale di S.Anna, per ricordare in maniera adeguata il grande sportivo lucchese, deceduto lo scorso luglio. L’iniziativa, portata avanti d’accordo con i familiari, è stata dell’Associazione Veterani dello Sport, di cui il caro Gian Paolo era stato presidente nazionale. Bertoni, che aveva svolto anche gli incarichi di delegato provinciale Coni di Lucca e di presidente del Panathlon Club Lucca, era sempre stato molto vicino alle discipline sportive di base, sostenendo con convinzione i veri valori dello sport.