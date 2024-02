Tambellini nuova presidente del Centro Commerciale Naturale

Cambio della guardia al vertice del Centro Commerciale Naturale di Montecarlo. Veronica Tambellini, ristoratrice del posto, è la nuova presidente. L’associazione, nata nel 2010 per volontà del Comune, assieme a Confcommercio, con l’obiettivo di coordinare lo sviluppo e la promozione del settore nei circuiti turistici, ha rinnovato le cariche statutarie nel corso di una partecipata assemblea che si è svolta nel Municipio di via Roma.

Risultato netto. All’unanimità, infatti, sono stati eletti i membri del consiglio direttivo, la nuova presidente Veronica Tambellini ed il vicepresidente Marco Chiriconi. Un plauso ed un ringraziamento al presidente uscente Antonio Pirozzi, in carica dal 2011 dopo la presidenza di Marzia Mencarini, che resta nel consiglio direttivo del Ccn. Ricevuta in Comune dal sindaco, Federico Carrara e dal consigliere delegato al commercio Fulvio Donatini (nella foto), dopo i saluti istituzionali di rito, la nuova presidente e gli amministratori hanno fatto il punto sui prossimi impegni, partendo dall’imminente presentazione del calendario degli eventi 2024, anno che sarà dedicato alla figura di Giacomo Puccini nel centenario della morte del Maestro. Sarà un cartellone in cui si annunciano notevoli sorprese.

Ma. Ste.