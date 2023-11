“Summer“, altri colpi. Smashing Pumpkins. Morello, Salmo e Noyz

Esagerato Summer. Annunciati ieri altri due grandi colpi dell’edizione 2024, per un totale di tre artisti e una band. I nuovi appuntamenti, entrambi in piazza Napoleone, sono quelli del 6 luglio, per l’unica data italiana degli Smashing Pumpkins e con “special guest“ Tom Morello e del 18 luglio, protagonisti Salmo e Noyz Narcos. I biglietti saranno in vendita su TicketOne da oggi per Salmo e Noyz e da domani per gli Smashing Pumpkins. Una buona notizia pe ri lucchesi: da domani e fino al termine del festival sarà aperto il punto vendita dedicato nella biglietteria del Teatro del Gigio, dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Torna così in Italia una delle band più iconiche e anticonformiste della storia della musica. Gli Smashing Pumpkins si esibiranno a Lucca nell’unica data italiana del “The world is a vampire Tour“ che fa seguito alla pubblicazione dell’album “Atum“. Hanno mescolato rock, pop, metal, goth, psichedelia ed elettronica in un unico caleidoscopio di melodie sdolcinate, distorsioni fuzzy, orchestrazioni ampollose e “ganci“ incrollabili. Il loro suono era diverso e completamente nuovo e lo è ancora oggi. Il loro album di debutto del 1991, “Gish“, ha infranto il record di album indie più venduto a livello internazionale.

Il disco di platino “Siamese Dream“ è una delle pietre miliari della musica alternativa e “Mellon Collie and the Infinite Sadness“ ha raccolto sette nomination ai Grammy® Award e si è portato a casa la “Miglior performance hard rock con voce” per “Bullet With Butterfly Wings”. Il gruppo ha vinto due MTV VMA e un American Music Award, oltre a un altro Grammy® nella categoria “Miglior performance hard rock” per “The End Is the Beginning Is the End”. La loro musica è nei film di David Lynch, Cameron Crowe, Kevin Smith oltre che in altri film, serie tv e e videogiochi. La band ha venduto oltre 30 milioni di album.

La serata sarà resa ancor più straordinaria dalla presenza, in veste di special guest di Tom Morello, l’iconico chitarrista dei Rage Against The Machine e Audioslave, spesso “turnista di lusso“ della E Street Band di Bruce Springsteen.

Quanto a Salmo e Noyz Narcos i due rapper porteranno a Lucca “Hellraisers“ live, che ripercorrerà le rispettive discografie e i brani del “joint“ album “CVLT”, appena pubblicato e già certificato oro. Dopo solo un giorno dall’uscita il disco ha conquistato il primo posto nella classifica album di Apple Music e tutti i brani si sono posizionati in Top20 su Spotify e in Top25 su Apple Music. Superati anche i confini italiani con la conquista della posizione #3 della Spotify Debut Album Global. Il disco è un manifesto di ciò che da sempre caratterizza la produzione dei due rapper. Un immaginario che pesca a piene mani dal rap, dall’hip hop, dal cinema e dalle rispettive carriere, con le collaborazioni di Marracash, Kid Yugi, Coez e Frah Quintale.

Il Summer tocca oggi quota otto date (Rod Stewart, il “doppio“ Ed Sheeran, Diana Krall, Calcutta, Toto e Marcus Miller gli altri) ma almeno un altro sarà svelato entro questa settimana.

Paolo Ceragioli