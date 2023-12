Sul palco della Da Vinci la rassegna delle compagnie a chilometro zero

Anche quest’anno torna l’appuntamento con la Rassegna Amateatro, che si svolge con il contributo economico del Comune di Lucca. L’Associazione teatrale Nando Guarnieri che già negli anni ‘70, raggruppò le Compagnie amatoriali della città, ha dato vita a questa Rassegna ogni anno per più di 40 anni. Quest’anno la Rassegna si svolgerà al teatro della scuola media “Leonardo da Vinci” piazza Aldo Moro a S.Concordio. Gli appuntamenti sono i seguenti:

domenica 17 dicembre ore 21.15 sul palco ci sarà la Compagnia teatrale sottosopra che porterà il suo “Natale sottosopra“, drammaturgia e regia di Barnaba Guerri.

Domenica 4 febbraio ore 17 sarà la volta dell’associazione Laboratorio Brunier che proporrà “Romeo e Giulietta per sempre“. Sabato 24 febbraio ore 21 la Compagnia del nuovo Teatro di Pisa si esibirà con “Non ti conosco“, drammaturgia e regia di Fabrizio Primucci. Scorrendo il cartellone domenica 25 febbraio un altro show stavolta con la Compagnia Giamburrasca Lucca che rappresenterà “I ciliegi di Hiroscima“, drammaturgia e regia di Miriam Iacopi. Domenica 3 marzo ore 17 la Compagnia Valteatro Lucca poterà in scena “Solo tre soldi“, drammaturgia e regia di Patrizia Menchetti Bini. Biglietti: interi 8 euro, ridotti (under 18 anni) 5 euro, info:[email protected] cell, 3888338259. Per quanto riguarda il primo appuntamento teatrale La compagnia Sottosopra, nata per “caso“nel 2016, sotto l’associazione culturale Show lab di Pescia, porta in giro Commedie in vernacolo Toscano e spettacoli musicali a tema Disney e non solo, per grandi e piccini, con cosplay, canzoni dal vivo e balletti, con i personaggi che hanno sfumature di parodia. Nello specifico Natale Sottosopra è una commedia teatrale in due atti che narra le vicissitudini di una tranquilla famiglia che vorrebbe passare un tranquillo Natale, ma incombe di tutto a stravolgere i piani del povero Oreste.