Successo per l’atleta Mirko Dolci. Ventunesimo alla Pisa Marathon

Un anno sicuramente da ricordare per Mirko Dolci, alfiere del team Promotech e residente a Tirrenia (Pisa). L’alteta, pur arrivando 21esimo alla Pisa Marathon – ultima gara dell’anno appena concluso – è stato premiato dallo Sporting Center di S.Rossore come primo atleta Pisano giunto al traguardo. Grande successo, visto l’ottimo piazzamento per tutto il team, in quella che è diventata una vera e propria classica. Poche settimane fa, infatti, si è corsa la XXIV edizione della Pisa Marathon, classica gara che con partenza ed arrivo nelle vicinanze dell’iconica Torre pendente, è divenuta per i runners italiani e di tutto il mondo un appuntamento irrinunciabile. Basti pensare che nella classica gara di 42 km e 195 m e nella 1/2 maratona, più di 1300 dei 2800 partecipanti totali è arrivata da ben 75 paesini stranieri. Spettacolare il percorso ormai collaudato, che permette ai concorrenti di correre sui bellissimi lungarni.

Gli atleti s’immergono, dopo aver lambito la magnifica basilica di S.Piero a Grado, nella campagna circostante, penetrando nella secolare pineta e percorrendo la Bigattiera, per giungere sul lungomare di Tirrenia e Calambrone, sino a Marina di Pisa. Per ultimo il lungo viale Gabriele D’ Annunzio riporta i volonterosi concorrenti verso la Pizza dei Miracoli e per loro, qualsiasi sia il tempo ottenuto, il duomo e la famosissima Torre divengono il giusto premio del loro sogno realizzato.