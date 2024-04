Studiare all’estero con Erasmus+. I viaggi speciali del “Carlo Piaggia“

Continua il progetto Erasmus+ dell’istituto "Carlo Piaggia" con l’obiettivo di coinvolgere sempre più studenti in progetti di studio all’estero, un’occasione per favorire l’integrazione europea e svolgere importanti attività formative ed educative in contesti scolastici diversi da quelli a cui gli studenti delle scuole italiane sono solitamente abituati. Dopo il primo viaggio svolto a Elsloo, nei Paesi Bassi, lo scorso febbraio, 8 alunni e alunne delle classi quinte della scuola primaria di Capannori "A. Bertolucci Del Fiorentino", con le insegnanti Laura Fontana, Sabina Raschioni, Gabriella Fenili e Sara Rossi, sono partiti lo scorso 14 aprile diretti verso le luminose isole spagnole delle Baleari. Questa volta gli studenti della scuola capannorese si sono confrontati con la scuola primaria di Minorca "Ceip Mare de Déu del Carme" a Mahón, il centro principale della piccola isola che rappresenta la più orientale dell’arcipelago delle Baleari.

Il gruppo ha partecipato con interesse ed entusiasmo alle attività delle classi spagnole. In particolare, gli studenti hanno svolto attività scientifiche sulla raccolta e analisi delle microplastiche in spiaggia con l’associazione GOB che si dedica alla protezione e alla salvaguardia della natura, un problema ambientale che affligge sempre di più tutti i mari del nostro pianeta e che impatta con gravi conseguenze sulla fauna marina e sulla catena alimentare globale. Inoltre, i ragazzi hanno svolto una visita guidata e laboratori didattici alla fortezza La Mola, costruita nel corso del XIX secolo dalla regina di Spagna Isabella II per difendere la piccola isola dai possibili attacchi provenienti dal mare, con le classi seste; un’esperienza che ha permesso di approfondire la conoscenza del territorio e della sua storia in un’iniziativa collegate anche a un progetto di cittadinanza.

Non sono mancati poi scambi su giochi tradizionali nell’ora di educazione fisica guidato da un maestro specializzato e attività pratiche nell’orto della scuola. Il progetto Erasmus+ intrapreso dall’istituto "Carlo Piaggia" continuerà fino al 2027, permettendo agli studenti della scuola lucchese di compiere numerose iniziative all’estero in collaborazione con le scuole europee che hanno aderito al progetto.

Andrea Falaschi