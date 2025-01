Sinergie cruciali per la mobilità. Soddisfazione di Pardini e Santini

L’unione fa la forza. Un antico adagio che vale sempre, anche se è difficile trovare capacità di sintesi quando, tavolta, le distanze fra i vari schieramenti politici sono siderali. Invece sul tema della mobilità che sta a cuore a tutti il cuore è andato oltre l’ostacolo, prova ne è la lettera destinata al Ministero dei Trasporti e alla Società Autostrade, con cui i rappresentanti dei Comuni della Piana di Lucca e la Provincia chiedono l’applicazione di tariffe agevolate sul tratto Lucca-Altopascio dell’Autostrada A11 Firenze-Mare per alcune categorie di veicoli.

Il documento è stato elaborato e condiviso nel corso del Tavolo della Mobilità della Piana di Lucca, che si è svolto a Palazzo Ducale e ha visto la partecipazione di amministratori e tecnici di tutti i Comuni coinvolti: Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo, Villa Basilica, oltre alla Provincia di Lucca.

"Il Tavolo della Mobilità, grazie anche all’impegno del nostro assessorato alla mobilità, sta segnando un passo importante verso una gestione più sostenibile ed efficiente del traffico nella Piana di Lucca. La richiesta condivisa di agevolazioni tariffarie per il tratto autostradale Altopascio-Lucca rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazioni locali, finalizzato a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini", dichiara il sindaco, Mario Pardini.

Il primo cittadino esprime soddisfazione per il lavoro svolto insieme ai rappresentanti dei Comuni della Piana e alla Provincia, evidenziando l’importanza di soluzioni condivise per affrontare problematiche complesse come la mobilità e il congestionamento del traffico. Anche l’assessore alla mobilità, Remo Santini, sottolinea il valore del percorso intrapreso.

"L’obiettivo di ottenere tariffe agevolate per alcune categorie di veicoli, tra cui mezzi pesanti e residenti – sottolinea l’assesore Santini – , è cruciale per incentivare l’utilizzo dell’autostrada e alleggerire la pressione sulle strade urbane ed extraurbane. Questo è un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni possa produrre benefici reali per il territorio".

Comune e amministrazioni locali proseguiranno nel confronto con il Ministero dei Trasporti e la Società Autostrade per portare a compimento questa iniziativa, che mira a garantire un sistema di mobilità più equilibrato, sicuro e sostenibile per tutta la Piana.

