Si apre al pubblico l'archivio di Giacomo Puccini a Lucca: visita guidata

Sabato 7 ottobre ritorna Archivi.doc, la giornata che punta a svelare al pubblico gli archivi delle dimore storiche dislocate nelle città e nelle province della Toscana all’interno dell’evento nazionale “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro” organizzata da Adsi - Associazione Dimore Storiche Italiane: un viaggio nella storia del nostro paese attraverso 46 archivi aperti al pubblico im regione con libri, mappe, documenti e fotografie che, in linea con l’evento “Domenica di Carta” del Mic, sottolinea la consapevolezza che molte dimore storiche posseggono biblioteche e archivi ricchi di preziose tracce del nostro passato e meritevoli di condivisione, al pari di quelle pubbliche. In provincia aderisce all’iniziativa l’Archivio Puccini di Torre del Lago che ha un’ampia documentazione, composta da carteggi familiari e professionali, missive, fotografie, testimonianze di straordinario valore per la ricostruzione della vita e dell’opera di Giacomo Puccini. Aderisce anche l’archivio Puccini Museum Casa Natale di Piazza Cittadella che conta circa 1.000 documenti (musiche manoscritte e autografe, lettere, fotografie, libretti, spartiti e partiture a stampa, ecc). L’80% del patrimonio è già stato catalogato e digitalizzato e sarà presto consultabile on line grazie ad un sito creato dalla Soprintendenza archivistica e Bibliografica della Toscana. Si tratta di documenti che nel corso degli anni la Fondazione ha acquistato e ricevuto in dono. Alcuni fondi sono direttamente collegati alla famiglia (discendenti della famiglia Puccini e della famiglia della moglie Elvira Bonturi), altri fanno riferimento a personaggi che sono stati in relazione diretta con il compositore. L’archivio accoglie anche beni in comodato o in prestito appartenenti a privati eo istituzioni. In occasione della giornata è in programma una visita guidata della casa natale di Puccini a cura del direttore.