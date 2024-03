Show per il centenario di Puccini. Biglietti gratis agli studenti bravi

L’aria di festa si diffonde per le strade di Lucca in vista dell’edizione straordinaria del Lucca Summer Festival 2024. Carichi di entusiasmo e creatività, è quasi pronto uno dei cartelloni più eclettici e coinvolgenti degli ultimi anni, che promette di sorprendere e incantare il pubblico con spettacoli indimenticabili. E le novità racchiuse nell’accordo siglato ieri in Comune non si fermano soltanto alla durata dell’intesa. Al contrario: parlano anche di iniziative destinate ai più giovani – nello specifico, agli studenti – e di eventi legati ad uno dei personaggi più importanti di tutta la Lucchesia, Puccini.

Per tutta la durata dell’accordo infatti, si prevede almeno un concerto al Campo Balilla e nelle edizioni 2024 e 2026 un evento dedicato al maestro Giacomo Puccini. Sarà un’occasione unica per immergersi nel mondo affascinante delle opere del compositore, con performance che renderanno omaggio alla sua straordinaria eredità.

"Abbiamo ancora un paio di eventi da annunciare - afferma Mimmo D’Alessandro, patron del Lucca Summer Festival - il primo è quello dedicato alle celebrazioni pucciniane, l’altro lo scoprirete a breve, è una sorpresa".

Un altro elemento fondamentale di questa edizione è l’attenzione dedicata alle scuole e all’educazione. Il tutto grazie anche un’iniziativa rivolta proprio alle studentesse e agli studenti. Grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, il festival si impegna a coinvolgere attivamente gli studenti delle scuole medie superiori lucchesi, offrendo agli studenti più meritevoli l’opportunità di partecipare, nonché di assistere gratuitamente ai concerti. Questa iniziativa mira a promuovere la cultura e la passione per la musica tra le nuove generazioni, preparando il terreno per futuri talenti e appassionati.

"Con grande soddisfazione di tutta l’amministrazione, parlo soprattutto a nome dell’assessora Testaferrata - spiega l’assessore alla Cultura, Mia Pisano - vogliamo premiare i ragazzi e le ragazze più meritevoli del nostro territorio".

Con il patrocinio e il pieno sostegno dell’amministrazione comunale, il Lucca Summer Festival continua a consolidarsi come uno dei principali eventi musicali internazionali, offrendo agli spettatori un’esperienza unica e indimenticabile.

Re. Graz.