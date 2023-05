Sfilata di moda in piazza Ricasoli

L’amore in passerella: è questo il titolo della sfilata di moda nel cuore di Altopascio, domenica 28 maggio, in piazza Ricasoli, alle 17. Un pomeriggio di aggregazione, negozi aperti, organizzato e fortemente voluto dai commercianti del CCN, con la collaborazione del Comune. Torna l’appuntamento con la moda altopascese, che chiamerà a raccolta i clienti e i visitatori occasionali. Nell’occasione i negozi Crazy sport, Ki come te, Mimì e Coco, All’angolo, Loft 107 e Ottica bonini presenteranno le nuove collezioni. La sfilata sarà accompagnata da musica. Informazioni e aggiornamenti su: www.ioscelgoaltopascio.it.