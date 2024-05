Sentiment of Beauty . Airò con il Liceo Passaglia

Il 14 e 15 maggio – con inaugurazione martedì alle 12– nella Casermetta San Regolo dell’Orto Botanico (ingresso libero dalle Mura Urbane), Disegnare nel Mondo, si apre la mostra finale dei lavori realizzati dagli studenti del Liceo artistico musicale A.Passaglia, seguiti dai loro docenti, frutto del laboratorio con l’artista Mario Airò.

Airò, tra gli artisti più importanti nel panorama italiano, ha condotto il 15 e il 16 aprile un laboratorio all’Orto Botanico di Lucca, in cui ha condiviso la propria pratica artistica con gli studenti della 3A del Liceo Passaglia, partendo da un’idea di relazione con gli elementi naturali attraverso il disegno. Un segno che non resta legato a un foglio o una tela bianchi ma che si inserisce nel contesto in modo armonico, partendo dall’osservazione e la registrazione fotografica. Un modo di lavorare che, secondo l’artista, conduce a “stupori, meraviglie, seduzioni che acuiscono il nostro sentire e ci inducono a com-prendere (non capire!) l’attorno” attraverso segni di luce, piccole animazioni e creando una reale connessione tra arte e natura.

Sono state realizzate quindi fotografie all’interno dell’Orto Botanico, rielaborate con disegni e animazioni – su ispirazione del lavoro di Airò –, raccolte poi in un video con un accompagnamento sonoro originale realizzato da uno degli studenti, Giorgio Meschi. È di Mario Airò l’immagine guida di questa edizione del programma per le scuole “Nel paesaggio dell’arte” – Watercolour, 2021 – l’installazione luminosa site specific realizzata nella laguna di Orbetello attorno all’antico Mulino Spagnolo per Hypermaremma. L’arte di Airò si trasforma in paesaggio e trasforma in poesia il paesaggio. Mario Airò nasce a Pavia (1961). Vive e lavora tra Genova e Milano. Dopo gli studi a Milano con Luciano Fabro, con altri artisti ha animato lo spazio autogestito di Via Lazzaro Palazzi nella prima metà anni ’90. Da diversi anni è docente del Laboratorio di Arte presso la Facoltà di Arti e Design dello IUAV di Venezia.

Composte da oggetti, immagini, testi, suoni e fonti luminose giocano sulla delicatezza, sull’effetto incantatorio e seducente per trasformare gli ambienti espositivi in spazi mentali avvolgenti, irreali. Sentiment of Beauty odv, anche in questo evento che chiude il programma dell’anno scolastico – realizzato con il Liceo artistico musicale Passaglia in collaborazione con l’Orto Botanico di Lucca, – esprime la sua vocazione di associazione il cui scopo è quello di mettere in relazione i musei, le istituzioni culturali e le scuole.