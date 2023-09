Selmi e Felicity. Stelle lucchesi in gara a XFactor

LUCCA

La sua “Doccia Ghiaccia“ ha scaldato i cuori, al punto da far commuovere Ambra Angiolini. E’ l’inedito con cui il lucchese Niccolò Selmi, in arte Selmi, ha affrontato e superato (verdetto unanime con quattro “sì“ dei giudici) l’Audition di X Factor 2023. Selmi fa il cameriore ed è stato accompagnato alla “prova delle prove“ – sul palco di X Factor di fronte al “plotone di esecuzione“ dei giudici Ambra Angiolini, Morgan, Fedez, Dargen D’Amico – dal papà, il veterinario Asl Marco Selmi.

Niccolò, classe 2001, ora ha ali per accalappiare il suo sogno. Ha superato a pieni voti, con l’apprezzamento di tutti, la prova che lo potrà condurre ai Bootcamp. Una voce magnetica, capace di toccare le corde dell’anima, come poi ha commentato, gli occhi lucidi, anche Ambra Angiolini. Complice il proprio inedito, “Doccia Ghiaccia“ appunto, sul genere pop acustico, voce e chitarra. Il pubblico è stato rapito in religioso silenzio da questa intensa performance, e alla fine è scoppiata la standing ovation. Per Morgan non ci sono dubbi: “Niccolò è un grande talento“. A esserne convinto anche Fedez, il giudice meno generoso di “sì“ in questa edione del talent di Sky. Ambra cede all’emozione e lo ringrazia perché si ritrova perfettamente in ciò che l’aspirante concorrente ha raccontato nel suo brano. Felice il papà Marco che lo attende per abbracciarlo. Un altro concorrente lucchese in pista al noto talent, dopo Felicity Lucchesi di Borgo a Mozzano, un uragano di vera “felicità“. Anche lei, voce ultraterrena e pianola a tracolla, ha conquistato l’accesso ai Bootcamp. Il tifo non manca anche e soprattutto per la trascinante simpatia e spontaneità di Felicity che non ha fatto mistero di essere sempre stata grande fan di Morgan, al punto che a dieci anni era già nel pubblico di un suo concerto. Felicity si era misurata a X Facotr con un “mostro sacro“, esibendosi con Heroes di David Bowie. Grande coraggio alla fine premiato da tre giudici su quattro. E adesso grande attesa, e super tifo per i due concorrenti lucchesi, in vista del prossimo step: le “sedie“, per qualcuno ma non per tutti.

Laura Sartini