Scontro sulla rotatoria. Grave un motociclista

E’ ricoverato in ospedale in condizioni piuttosto gravi un motociclista rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 14,15 alla rotatoria sulla circonvallazione a Porta San Jacopo.

Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, il motociclista si sarebbe scontrato – per motivi ancora da chiarire – contro un’auto che stava percorrendo la rotatoria. Nel violento urto è stato sbalzato dalla sella della moto ed è ricaduto a terra riportando un trauma cranico.

L’allarme è scattato subito e il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e l’automedica, che hanno prestato i primi soccorsi al ferito. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Luca con il codice rosso.