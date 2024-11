Sabato e domenica stop treni per Firenze tra Pistoia e Montecatini

Si annuncia una fine settimana di disagi lungo la linea ferroviaria da e per Firenze. Gli interventi in corso da parte di rete ferroviaria italiana FS), per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze– Pistoia– Viareggio, per consentire l’operatività dei cantieri, obbligano a uno stop della circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini sospesa dalle ore 15 di sabato e per tutta la giornata di domenica 10 novembre.

Prevista la realizzazione delle opere lungo linea per il completamento della piattaforma ferroviaria e la realizzazione delle barriere antirumore, con posa delle pannellature fonoassorbenti e dei sostegni, nel Comune di Serravalle Pistoiese. I treni del Regionale in transito tra Pistoia e Montecatini Terme subiranno cancellazioni. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto corse con bus tra le stazioni di Pistoia e Montecatini in A11.