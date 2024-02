Rubavano al supermercato. Arrestati due uomini

Hanno rubato prodotti per l’igiene della persona in un paio di attività commerciali di Altopascio ma sono stati bloccati dai Carabinieri. E’ accaduto nella giornata di giovedì quando i militari del Nucleo Radiomobile di Lucca hanno arrestato in flagranza un trentunenne ed un ventottenne, entrambi rumeni, senza fissa dimora e con precedenti. Denunciato in stato di libertà un connazionale di 42 anni, senza fissa dimora, per il reato di furto. In via delle Cerbaie, i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno notato una vettura, una Fiat Tipo, con i tre a bordo i quali si muovevano con atteggiamento sospetto.

Poiché è stato verificato che avevano precedenti per reati contro il patrimonio, è scattata sia la perquisizione personale sia quella del veicolo, all’interno del quale rinvenivano un grande quantitativo di deodoranti e profumi, per un valore di oltre 500 euro e che i tre uomini non riuscivano a giustificare. Le successive indagini, hanno consentito di fare luce sulla provenienza della merce rinvenuta, che era stata asportata alcuni minuti prima in due negozi poco distanti dal luogo del controllo.

Difatti, i tre uomini erano stati immortalati dai sistemi di videosorveglianza mentre giravano tra gli scaffali di questi esercizi, che poco dopo avevano riscontrato il furto degli stessi articoli rinvenuti successivamente dai Carabinieri. Gli arrestati, sono comparsi ieri mattina davanti al giudice che ha convalidato l’arresto, rinviando l’udienza al 20 febbraio.

Ma.Ste.