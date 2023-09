Riparte il Circolo del Cinema di Lucca: grandi produzioni, autori importanti e omaggio a Liliana Cavani

Il Circolo del Cinema di Lucca giovedì 5 ottobre riprende la consueta attività che solo la patologia del Covid riuscì a suo tempo a frenare. La sua attività di quasi ottant’anni (solo quello di Verona è il più “anziano“ in Italia), che svolge principalmente al cinema Centrale e che coinvolge tutti gli anni centinaia di appassionati di cinema, anche quest’anno si basa su film non omologati, poco distribuiti, ma che avrebbero bisogno di concludere il proprio percorso nel luogo per cui sono stati creati. Film dimenticati, ma al tempo stesso grandi produzioni, autori

importanti, luoghi esotici.

Quest’anno c’è anche un omaggio a Liliana Cavani (nella foto) che ha compiuto 90 anni e che, dopo venti anni di inattività, torna sul grande schermo con il film tratto dall’omonimo saggio del fisico Carlo Rovelli. Insomma, un programma molto interessante e che non mancherà di appassionare i cultori del buon cinema. Eccolo: giovedì 5 ottobre “Novembre - Cinque giorni dopo il Bataclan“ di Jimenez; giovedì 12 ottobre “Animali selvatici“ di Mungin; giovedì 19 ottobre “L’ordine del tempo“ di Liliana Cavani; giovedì 26 ottobre “Il Boemo“ di Villav; giovedì 9 novembre “A thousand and one“ di Rockwell; giovedì 16 novembre “Panfiction. Un mondo se umano“ di Serra.

Mario Rocchi