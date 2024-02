Rifiuti abbandonati: "Situazione insostenibile"

Protestano i cittadini di Altopascio per l’immondizia lasciata in giro dagli incivili in alcuni punti del territorio. La mappa è presto fatta. Carte, lattine, plastica e vario materiale sono state rinvenute nel parcheggio del campo sportivo di Marginone. Situazione ancora più grave in località Ferranti dove si trovano ammassati di continuo sacchi neri contenenti chissà quale tipo di immondizia.

"Tutti i giorni chiamiamo il servizio “Acchiapparifiuti“, ma anche gli operatori non ce la fanno perché tolgono e il giorno dopo i sacchi riappaiono quasi per magia - dichiarano i residenti sui social - sta diventando una questione veramente insostenibile. Non se ne può più, non ci sembra giusto dover stare nella spazzatura degli altri quando le persone che abitano in questa strada fanno di tutto per tenere pulito. Inoltre non possiamo nemmeno uscire di casa per fare una passeggiata perché c’è il rischio di dover camminare su questi materiali. Purtroppo, a quanto pare, non ci sono speranze". Gli abitanti del posto sono piuttosto pessimisti. Alcuni chiedono le telecamere, oppure le fototrappole che sono spostabili, ma non è semplice poterle allestire ed organizzare, anche perché non è pensabile di metterle ovunque, a presidiare ogni metri quadrato di spazio.

M.S.