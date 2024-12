Riapre la storica pizzeria La Torre ad Altopascio: nuova gestione pisana

Un negozio storico che riapre è sempre una buona notizia, soprattutto nell’attuale fase economica. Rinasce la storica pizzeria La Torre (anche se non è detto che il nome rimanga lo stesso) nel centralissimo corso Cavour di Altopascio.

Un locale che tra la fine degli anni Settanta e gli Ottanta del precedente secolo, era diventato un luogo di incontro e di socializzazione, oltre che posto dove poter degustare pizze di ogni genere e molto apprezzate. Prima con Gianpiero Raspi e poi con la famiglia Giuntoli, l’esercizio commerciale ha conosciuto momenti di splendore notevole. Poi la decisione di chiudere, come accaduto per molte attività produttive.

Adesso la cucina continuerà a produrre e a sfornare prelibatezze gastronomiche per veri gourmet. Partirà a breve (l’inaugurazione è prevista prima di Natale se tutto sarà ok con i lavori in corso per gli adeguamenti necessari), un’altra avventura, con una gestione nuova.

Si tratta di imprenditori della provincia di Pisa che hanno scommesso su questa possibilità. Nel commercio ad Altopascio è una partita doppia continua, con attività che aprono o ampliano il proprio target ed altre che, invece, sono costrette a chiudere, come bomboniere Rosamilia, nei pressi del casello autostradale.