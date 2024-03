“Questa non è una città pet-friendly. Troppe multe ai proprietari dei cani“

“Sono una residente della città di Lucca“, ci scrive Giulia. “Segnalo che da una settimana la polizia municipale si sta accanendo contro i proprietari dei cani facendo multe per cani sciolti o con longhina. Sono profondamente dispiaciuta da questo astio nei confronti di chi come me ama gli animali e prende a cuore i loro diritti – sottolinea Giulia – . È improprio definire la città di Lucca come pet friendly. La situazione è iniziata a peggiorare a partire dall’anno scorso quando è entrato in vigore l’obbligo di lavare con acqua l’urina del cane. È diventato impossibile per chi come me che ha un cane (il mio di 50kg) vivere questa città. Le alternative come aree di sgambamento ci sarebbero ma non per tutte sono sostenibili (spalti pieni di pappataci con rischio lesmaniosi e parchetto a campo di Marte troppo piccolo“.