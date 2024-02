Procedono a pieno ritmo i lavori di restyling per la pavimentazione

Per un po’ di settimane il cantiere ci ha regato un affaccio su ciò che eravamo, scoprendo un quartiere di epoca medioevale. In particolare c’erano due pozzi antichi, uno particolarmente ben conservato, e i resti delle mura di abitazioni costruiti in malta e ciottoli. Un quartiere che potrebbe essere stato cancellato ai tempi di Castruccio Castracani. Comunque tutto l’antico isolato è stato fotografato e rilevato in ogni dettagli dagli addetti della Soprintendenza e dagli archeologi incaricati dal Comune. Resterà agli “atti“ insieme ad altre informazioni della storia di Piazza del Giglio che ora punta al rush finale del cantiere.