Porcari città della musica. Gli studenti incantano Bruxelles

Porcari città della Musica. Il Comune ci sta lavorando affinché questo riconoscimento, già adesso palese, venga sancito con il sigillo istituzionale. Il paese famoso per la sua Torretta vanta una tradizione notevole in materia e ha una serie di indicatori che la rendono inappuntabile sotto il profilo dei criteri per ottenere questo titolo. Dall’attività all’ex Cavanis alla storica Filarmonica che rappresenta un patrimonio culturale di inestimabile valore. Poi l’orchestra giovanile della scuola Media "Enrico Pea" dove ieri si è tenuta una conferenza stampa per suggellare il successo dei ragazzi alla recente esibizione (oggi ce ne sarà un’altra in San Francesco a Lucca), di cui sono stati protagonisti a Bruxelles alcuni giorni fa. Dirigenti dell’istituto e insegnanti sono orgogliosi di come gli studenti abbiano interpretato Puccini nei vari concerti.

"Noi abbiamo accompagnato questi ragazzi ed è stata una notevole soddisfazione – ha spiegato l’assessore alla cultura Eleonora Lamandini – perché il progetto è partito circa 18 mesi fa e non è stato semplice realizzarlo, ma ne siamo felici. Un coinvolgimento totale della comunità studentesca, dalla primaria, fino alla secondaria di primo grado e non solo, anche oltre, poiché hanno partecipato anche alunni che qui hanno finito e che stanno facendo un loro percorso ma che sono ritornati apposta per questa iniziativa. Ci organizzeremo per altre proposte di questo genere".

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente del consiglio comunale e consigliera con delega agli scambi culturali e ai gemellaggi, Serena Toschi.

"Cari ragazzi siete stati fantastici – ha dichiarato di fronte ad una platea gremita di studenti nella scuola porcarese – i complimenti vi sono arrivati da esponenti del Comitato delle Regioni, dai finanzieri, a Bruxelles e nel 250esimo anniversario della fondazione della Guardia di finanza, che aveva insignito Giacomo Puccini del titolo di appuntato ad honorem, dall’ufficio della Regione Toscana per i concerti di cui siete stati protagonisti insieme ai 186 piccoli coristi di varie nazionalità. Tutto ciò ci riempie di orgoglio. Bambini e bambine dell’infanzia e della primaria che hanno lavorato in parallelo ai giovani musicisti della scuola di Porcari per la fiaba musicale Dove regna Turandot, spettacolo liberamente ispirato all’opera di Puccini".

