Pieraccioni-show. L’attore torna di nuovo a Lucca

Apre la stagione degli incontri cinematografici del nuovo anno il comico e regista toscano Leonardo Pieraccioni che tornerà a Lucca venerdì 19 gennaio alle ore 20.30 al cinema Moderno. Dopo le calorose accoglienze riservategli nelle scorse uscite dei suoi film, il comico toscano sceglie ancora una volta la nostra città come tappa del suo tour di promozione del film. In uscita giovedì 18 gennaio, “Pare parecchio Parigi” la nuova commedia da lui diretta e che vede al suo fianco Nino Frassica, nel ruolo del padre malato che esprime il desiderio di visitare la capitale francese. Nel cast anche Chiara Francini e Giulia Bevilacqua, nel ruolo delle sorelle del protagonista, interpretato dallo stesso Leonardo Pieraccioni. In programmazione al cinema Moderno, dalla data di uscita, lo special event con il comico ospite a Lucca prima dell’inizio dello spettacolo che si terrà appunto venerdì 19 gennaio alle ore 20.30. I biglietti per la serata sono in vendita sul sito www.luccacinema.it e alla biglietteria del cinema Moderno. Un felice ritorno di Pieraccioni nella città in cui nel 2011 volle girare il suo “Finalmente la felicità“ con riprese anche dalle Mura, nel Giardino degli Osservanti e al Teatro del Giglio.

Nel corso delle prossime settimane Simone Gialdini, gestore delle sale cinematografiche lucchesi, annuncia che seguiranno appuntamenti con registi e interpreti del cinema italiano che hanno riconosciuto al pubblico lucchese una partecipazione a tutti gli appuntamenti che ha visto ospiti in città per parlare dei propri film.

E domani, giovedì 11 gennaio alle ore 21, in prima visione per Lucca, ci sarà al cinema Astra la proiezione dell’ultimo film di Wim Wenders “Perfect days”, vincitore della palma d’oro miglior attore al Festival di Cannes 2023, con un collegamento in diretta con il regista stesso che parlerà del film prima dell’inizio dello spettacolo. Intervista live da Los Angeles e trasmesso in diretta nelle sale cinematografiche italiane, Wim Wenders, parlerà del film che è un piccolo imperdibile capolavoro.

Le prevendite sono disponibili online su www.luccacinema.it e in cassa al cinema Astra.

Laura Sartini