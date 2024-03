Novanta operatori per promuovere il turismo

Grande successo per l’Ambi-tour 2024 (nella foto) con ben 90 operatori e imprenditori alla scoperta dell’Ambito Turistico Garfagnana-Valle del Serchio, che comprende 19 Comuni, in collaborazione con Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) e Toscana Promozione Turistica e una settantina di testimonianze di operatori turistici locali per un confronto e scambio di idee e di esperienze su una strategia di sviluppo condivisa per promuovere un’economia turistica più forte in zona con la collaborazione degli operatori di tutta la Toscana. È stata una positiva giornata di conoscenza e di confronto tra operatori turistici, tecnici e amministratori del territorio e di Ambiti Turistici limitrofi con scambi di informazioni e nuove relazioni con l’obiettivo di contribuire a rafforzare il settore nella Valle del Serchio e in tutta la Toscana. Il gruppo si è ritrovato la mattina, alla Tenuta "Il Ciocco" per l’inizio dei lavori, con i saluti di Andrea Barbuti, Ad de "Il Ciocco S.p.A." e gli interventi di Sonia Pallai, responsabile Turismo Anci Toscana, Caterina Campani sindaco del Comune di Barga, Andrea Tagliasacchi presidente dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio, Daniela Burrini di Toscana Promozione Turistica, Martina Moriconi, responsabile dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio, che ha presentato le attività svolte dall’ufficio di Ambito.

La giornata è proseguita al Centro turistico "Il Casone" con gli interventi del titolare Giuseppe Regoli, di Gino Masini per il Comune di Castiglione, Francesco Pioli sindaco di Villa Collemandina, Fausto Giovanelli presidente del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, Flavia Cori per Fondazione Sistema Toscana, Sandro Billi del Centro Studi Turistici di Firenze.

Dino Magistrelli