Noi sempre con te e tu sempre con noi. Lo straziante ricordo dei compagni

"Sono ore molto tristi per il comune di Pescaglia e le sue frazioni, dove tutti gli abitanti si uniscono al dolore della scomparsa del giovane Alessandro Valletta, incorso nell’incredibile incidente durante una gara del Rally del Ciocco. Ci uniamo al dolore dei familiari e degli amici tutti, in questo momento mesto e carico di sgomento".

Queste le parole arrivate dall’Unità pastorale Diecimo e Pescaglia che dal 16 marzo scorso, giorno del gravissimo incidente che ha coinvolto il 22enne, hanno pregato e sperato con la famiglia per una soluzione positiva.

Sempre in contatto con la mamma Alessandra, fino al tragico epilogo e all’annuncio scioccante della morte del giovane. A piangerlo sono la Valle del Serchio e la Val Pedogna, il ragazzo viveva a Pescaglia e aveva frequentato le scuole superiori a Barga, dove aveva molti amici, come qualsiasi altro ragazzo della sua età, pieno di entusiasmo e passioni, tra le quali quella per i motori e per i rally. Un

giovane perfettamente inserito nel contesto paesano, il padre in passato era stato il postino di Pescaglia, con un fratello e una famiglia amorevole intorno.

In queste ore, a commuovere sono anche i commenti dei compagni di scuola dell’Ipssar Fratelli Pieroni di Barga che pubblicano una delle classiche foto di classe in gruppo, commentando con un grande cuore rosso e l’affettuoso uso del suo cognome, come spesso accade a scuola: "Noi saremo sempre con te e tu sarai sempre con noi. Ciao Valle".

Ai ragazzi si unisce anche la dirigenza dell’Isi di Barga: "Partecipiamo al dolore per la tragica scomparsa di Alessandro Valletta, nostro ex alunno di enogastronomia, e ci stringiamo alla famiglia colpita negli affetti più cari".

"Assurdo pensare che un ragazzo di ventidue anni, conosciuto o meno, abbia perso la vita in un momento di gioia e divertimento, condivisa con gli amici di sempre animati da una passione comune - ha detto il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, in contatto con la famiglia dalle prime ore seguite all’incidente e fino alla tragico epilogo di martedì - Difficile fare altri commenti, resta il dolore e il cordoglio comune. Vedere tanta vicinanza da parte della nostra comunità e non solo, spero aiuti almeno un po’ la famiglia nell’affrontare l’immenso dolore della perdita".

Cordoglio anche da parte dell’Aci Lucca: "Non ci sono parole per commentare quanto accaduto, solo una grande sofferenza nel sapere che un ragazzo giovanissimo ci ha lasciato".

Dolore del Baston Villa, Squadra di Villa Collemandina di terza Categoria "La squadra e tutta la dirigenza si stringe attorno al nostro giocatore Francesco, per la prematura scomparsa del fratello Alessandro".

Fiorella Corti