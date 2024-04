“No al percorso di partecipazione sul nuovo casello di Mugnano“

No al percorso di partecipazione dei cittadini al progetto del nuovo casello autostradale di Mugnano: durante la lunga discussione del Consiglio comunale sulle osservazioni al piano operativo, la maggioranza ha infatti bocciato l’ordine del giorno presentato dal consigliere del centrosinistra Daniele Bianucci, che domandava di attivare, sulla previsione di questa nuova opera inserita appunto negli strumenti di pianificazione urbanistica, il percorso partecipativo disciplinato dalla legge regionale 46 del 2013.

“La nostra iniziativa nasce dal fatto che i rappresentanti dei cittadini, con una specifica osservazione al piano operativo, avevano chiesto lo stralcio del quadro propositivo e degli elaborati inerenti rispettivamente lo “studio per la verifica di fattibilità nuovo casello autostradale (A11) in località Mugnano” e il “dettaglio delle misure compensative”, in quanto, tra l’altro, offrivano valutazioni sull’incidentalità non sostenuti da dati concreti ma facendo ricorso a modelli teorici di simulazione – spiega il consigliere Daniele Bianucci –. Purtroppo, con le controdeduzioni, la destra in Consiglio comunale ha bocciato l’osservazione. Da qui la nostra proposta di prevedere almeno un percorso partecipativo, che coinvolgesse tutte le cittadine e tutti i cittadini, in particolare quelli di Mugnano, secondo la modalità disciplinata dalla legge regionale 46 del 2013: purtroppo il sindaco, e tutti i consiglieri di destra all’unanimità, hanno votato contro pure tale idea”.