Nel segno di Mattarella e del Papa. A sorpresa una partenza col botto

Inizio col botto per la terza edizione di Pianeta Terra Festival che ieri, nel complesso di San Francesco, ha aperto le quattro giornate dedicate al tema delle Comunità naturali. Oltre alla folla di pubblico e ai grandi ospiti, ci sono state infatti due sorprese speciali e del tutto inaspettate: a congratularsi con gli organizzatori del Festival con due lettere lette davanti ai presenti, addirittura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Santo Padre, Papa Francesco.

Il messaggio del Presidente Mattarella è stato letto con commozione da Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ha promosso l’evento. Il Presidente Mattarella ha ricordato nelle sue parole che "la tutela delle risorse naturali, della biodiversità e degli ecosistemi rappresenta un impegno universale necessario, oltre che un dovere morale, che richiama Istituzioni e comunità ad agire in modo sinergico per implementare uno sviluppo equo e sostenibile".

Mattarella ha inoltre sottolineato che "la salvaguardia delle risorse ambientali non rinnovabili costituisce una sfida globale da affrontare e risolvere nell’interesse delle generazioni presenti e future; occorre diffondere una cultura della sostenibilità che sensibilizzi a concorrere alla protezione del pianeta mediante azioni quotidiane".

A dar voce alle parole scritte dal Santo Padre, è stato invece mons. Leonardo Della Nina, pro-Vicario generale dell’Arcidiocesi di Lucca su delega dell’arcivescovo Paolo Giulietti. Papa Francesco ha indirizzato il suo saluto "agli organizzatori, ai relatori e a tutti i presenti esprimendo apprezzamento per il significativo evento", auspicando "che le giornate di studio e di confronto su una tematica di grande attualità possano incoraggiare la sensibilità ecologica mediante un fecondo dialogo tra mondo dell’economia, delle imprese, delle istituzioni e della società civile". "Non sorprende l’attenzione rivolta dal Papa a Pianeta terra festival – commenta la Diocesi – . E il riferimento a San Francesco d’Assisi che egli fa nella missiva, in particolare allo stupore dei semplici e al linguaggio della fraternità, è uno sprone per una concretezza spirituale che interroga la vita di ciascuno".

Presenti all’apertura dell’evento anche Giuseppe Laterza, presidente della casa editrice che ha ideato il Festival, il sindaco Mario Pardini, Valter Tamburini della Camera di Commercio, il direttore scientifico dell’evento, Stefano Mancuso, Massimo Tononi del gruppo Bpm e Luigi Lazzareschi, Ceo di Sofidel. Il neo presidente della Provincia Marcello Pierucci, fuori per impegni istituzionali, ha invece mandato un video di saluti e di ringraziamenti.

"La nostra città ha dimostrato ancora una volta di essere un habitat ideale per questo importante Festival – ha commentato il sindaco Pardini –. Che le istituzioni facciano da “spugna“ ai tantissimi spunti di riflessione che verranno fuori in questi giorni". "Abbiamo scelto Lucca come sede del Festival prima di tutto per un incontro felice con il presidente Bertocchini - ha detto Giuseppe Laterza - e poi perché è una città bellissima e grande luogo di riflessione. Ringrazio le istituzioni e gli enti locali che hanno fin dalla prima edizione supportato le nostre idee".

Giulia Prete