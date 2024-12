Nel 2025 si prevedono nuove assunzioni per 38 lavoratori

L’amministrazione comunale sta lavorando per rafforzare i servizi erogati dal Comune, anche attraverso la previsione di nuove assunzioni che, oltre a garantire il turnover, puntano a valorizzare soprattutto gli uffici di front office e di rapporto diretto con i cittadini. In particolare, si prevede di assumere 38 nuovi dipendenti nel corso del 2025, molti dei quali saranno reclutati dalla graduatoria del concorso per profilo di istruttore amministrativo/contabile/socio-culturale che è stato bandito dall’amministrazione comunale la scorsa primavera, mentre per i profili tecnici si darà vita a un concorso apposito.