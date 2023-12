Musei Nazionali. Mostre, visite guidate e animate

Un mese di gennaio molto intenso per i Musei Nazionali di Lucca. A Palazzo Mansi infatti c’è la mostra “L’eleganza del tratto. Disegni di Bernardino e Pietro Nocchi“, visitabile fino al 14 aprile, al secondo piano del Palazzo. Giorni e orari di apertura della mostra: 3, 5, 12, 13, 19, 20, 26, 27 gennaio: ore 12-19.30 (ultimo ingresso ore 18) 2, 4, 6, 7, 21 gennaio: ore 9-19.30 (ultimo ingresso ore 18). Visita al percorso museale e mostra compresi nel biglietto di ingresso.

Per quanto riguarda le visite guidate invece, al Museo Nazionale di Villa Guinigi giovedì 18 alle 15, visita a cura dello staff, dal titolo “Viaggio tra Medioevo e Rinascimento nella collezione del Museo Nazionale di Villa Guinigi“; alle ore 17 visita guidata a cura dello staff, dal titolo “Le sepolture raccontano“ mentre giovedì 25 alle 16 visita guidata a cura dello staff dal titolo “Passeggiate in Villa“. Per quanto riguarda il Museo Nazionale di Palazzo Mansi invece, sabato 27 gennaio alle 16, visita guidata alla mostra “L’eleganza del tratto. Disegni di Bernardino e Pietro Nocchi“, a cura dello staff.

Visite per famiglie: al Museo Nazionale di Villa Guinigi domenica 21 gennaio in orario 10.30-12.00, visita animata per famiglie con bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni a cura dello staff, dal titolo “Unicorni, sfingi e leoni: il Bestiario medievale su pietra a Villa Guinigi“. Massimo 15 partecipanti. Al Museo Nazionale di Palazzo Mansi sabato 20 gennaio alle 15 visita animata e illustrata per famiglie con bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni a cura dello staff, alla mostra “L’eleganza del tratto. Disegni di Bernardino e Pietro Nocchi“, dal titolo “Scarabocchio vuole diventare bello“. A Palazzo Mansi è venuto a trovarci Scarabocchio, un’aspirante opera d’arte che vuole prendere esempio dall’eleganza dei disegni di Bernardino e Pietro Nocchi. Il nostro amico ha bisogno di aiuto e incoraggiamento per realizzare il suo sogno di diventare un bellissimo disegno. Bambini e famiglie saranno coinvolti in questa missione. Massimo 15 partecipanti.

Ulteriori aperture: Museo Nazionale di Palazzo Mansi, apertura al pubblico dell’Antico laboratorio di tessitura rustica Maria Niemack con visite dimostrative ai telai antichi, in collaborazione con l’Associazione Tessiture lucchesi APS giovedì 11 ore 15-18; giovedì 18 ore 15-18.

La partecipazione alle visite guidate e alle visite per famiglie è inclusa nel biglietto d’ingresso del museo. È gradita la prenotazione, telefonando allo 0583.496033 (per le visite al Museo Nazionale di Villa Guinigi), o allo 0583.55570 (per quelle al Museo Nazionale di Palazzo Mansi), oppure scrivendo a: [email protected].

