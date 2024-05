"Mostra fotografica di Giacomo Puccini a Madrid: il successo internazionale continua"

Giacomo Puccini fotografo arriva a Madrid. Dopo il successo eccezionale e senza precedenti, con migliaia di visitatori e centinaia di articoli sulla stampa italiana e internazionale, servizi televisivi Rai e Mediaset, trasmissioni radiofoniche nazionali e internazionali, della mostra “Qual occhio al mondo. Puccini fotografo”, organizzata dalla Fondazione Ragghianti in collaborazione con la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, il Centro studi Giacomo Puccini e con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, parte dell’allestimento sarà al centro di una esposizione nel prestigioso Teatro Real di Madrid, nell’ambito del festival “PhotoEspaña“, la più grande manifestazione spagnola dedicata alla fotografia.

"In seguito al grande successo anche internazionale della mostra – racconta il direttore della Fondazione Ragghianti, Paolo Bolpagni, curatore dell’esposizione con Diana Toccafondi e Gabriella Biagi Ravenni – abbiamo stretto una interlocuzione con la direttrice di PhotoEspaña, Maria Santonyo. Ci siamo poi incontrati e ci siamo accordati, insieme ai partner della Fondazione, ovvero la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, proprietaria di gran parte del materiale originale e il Centro Studi Puccini".

"Naturalmente – prosegue Bolpagni – vista la location ridotta, nel foyer e in alcuni altri spazi del teatro, dovremo selezionare solo una trentina delle novanta foto esposte a Lucca, molte delle quali saranno però riprodotte su supporti espositivi grandi, per una loro migliore fruizione da parte del pubblico, secondo le intenzioni di PhotoEspaña, interessata proprio dal gusto e dalla tecnica del fotografo Puccini, più che dalle immagini che lo ritraggono".

Ma ci sono altri motivi di soddisfazione per la partecipazione “pucciniana“ alla rassegna iberica: "Intanto il Teatro Real, uno dei più prestigiosi, se non il più prestigioso tra i teatri spagnoli – conferma Bolpagni – ospiterà per la prima volta in assoluto una mostra di PhotoEspaña e lo farà proprio con il nostro allestimento. E un altro motivo di orgoglio è che la mostra sarà inaugurata il 1° luglio alle ore 12, il giorno dopo la “prima“ di una nuova edizione di “Madama Butterfly“, diretta dal “nostro“ Nicola Luisotti, che certamente sarà presente. L’esposizione sarà aperta fino al 22 luglio e porterà Lucca, grazie a Puccini, anche al centro della vita culturale spagnola"

