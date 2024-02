Modifiche alle corse per il Carnevale. Domenica dalle 14 fino a fine turno

Autolinee Toscane informa che domenica 4 dalle 14 a fine turno, in occasione della manifestazione “Lucca in maschera” sarà modificata la circolazione stradale. Linea 1+ direzione Ospedale S. Luca: giunti in P.le Verdi effettuano salita/discesa dei passeggeri al Box n°11, P.le Verdi, uscita città, P.le Boccherini, V.le Carducci, dall’intersezione con V.le Cavour percorso regolare. Linea 1+ direzione S. Angelo/Nave: regolare fino a V.le Regina Margherita, V.le della Repubblica, V.le Carducci, P.le Boccherini, P.le Verdi dove effettuano salita/discesa dei passeggeri al Box n°11, P.le Verdi poi percorso regolare. Linea 3+ direzione Stazione FS: da Via dei Cavalletti, V.le Papi, P.le Verdi dove effettuano salita/discesa dei passeggeri al Box n°11, P.le Verdi, uscita città, P.le Boccherini, V.le Carducci, dall’intersezione con v.le Cavour percorso regolare. Linea 3+ direzione pensilina Palatucci: regolare fino a V.le Regina Margherita, V.le della Repubblica, V.le Carducci, P.le Boccherini, P.le Verdi effettuano salita/discesa dei passeggeri al Box 11, P.le Verdi, P.le Boccherini, DX V.le Papi, V.le C. del Prete, poi regolare. Linea 2+ direzione S. Vito: dalla Stazione FS V.le Giusti, V.le Pacini, V.le Marconi, V.le Marti, Via J. Della Quercia indi percorso regolare.