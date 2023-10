Margine della torre di Boveglio. Presto una riunione con la Curia

Il Comune di Villa Basilica solleciterà ancora la Curia per la messa in sicurezza e la tutela e la valorizzazione della Margine della torre di Boveglio, frazione del territorio a cavallo tra Lucchesia e Valdinievole. Previsto a breve una riunione congiunta. Una struttura che cade in pezzi e che rappresenta un monumento identitario della storia locale, venerato dalla comunità sin dal momento della sua creazione, nel 1425 e che quindi festeggerebbe i 600 anni tra poco. Dopo l’articolo pubblicato sul nostro quotidiano nell’edizione di mercoledì 20, dove la gente indicava di nuovo il problema, il Municipio ha preso subito contatti, promettendo di occuparsi della questione. "La sto seguendo da vicino e abbiamo chiesto un incontro alla Curia di Lucca, – dichiara il vice sindaco di Villa Basilica ed ex primo cittadino Giordano Ballini, - infatti la proprietà del bene appartiene alla Parrocchia dei Santi Iacopo e Ginese di Boveglio".

"Quindi volevamo precisare la competenza - prosegue -, perché giustamente la gente può non conoscere questi dettagli. Quando qualche mese fa la situazione si è aggravata, abbiamo provveduto ad emettere ordinanza di messa in sicurezza. Purtroppo, nel frattempo il sacerdote, don Mario, è deceduto – prosegue Ballini – e prima aveva incaricato un professionista che si occupasse del progetto di sistemazione e della ricerca dei fondi per il recupero. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha messo a disposizione un contributo che però non è sufficiente a coprire per intero il fabbisogno di risorse finanziarie al fine di far rinascere la struttura sacra ma si è impegnata a finanziare l’intervento attraverso un bando che uscirà a fine 2023. Al momento, quindi, la difficoltà è costituita dal fatto che è venuto meno l’interlocutore locale e non ci sono fondi necessari per la manutenzione e messa in sicurezza. Solleciteremo nuovamente i vertici religiosi lucchesi affinché si possa sbloccare questo impasse e procedere alla tutela del monumento. Sono d’accordo – conclude Ballini – che bisogna agire concretamente ma, soprattutto, urgentemente". Fin qui il vice sindaco.

La Margine, tra l’altro, è sulla strada e potrebbe rappresentare eventuale pericolo per la circolazione. I cittadini, intanto, dopo il loro appello, attendono fiduciosi e confidando in un esito positivo.

Massimo Stefanini